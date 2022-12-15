Tecno Phantom X2 и Phantom X2 Pro получат Android 14

Да, производитель официально заявил, что планирует поддерживать данные смартфоны обновлениями операционной системы столько, сколько нужно, чтобы гаджеты получили следующую версию Android. Это на самом деле довольно серьезное заявление, так как производители даже более известного уровня пока что ничего подобного не анонсировали. Например, Samsung хотя и выпускает апдейты для своих смартфонов до Android 13, никакой информации относительно релиза Android 14 нет было. Возможно, это такой хитрый маркетинговый ход от компании Tecno, но мы можем с уверенностью заявить, что нам он очень понравился. Покупать гаджет и понимать, что его будут обновлять софтом года два-три — отличный бонус при выборе смартфона флагманского уровня.