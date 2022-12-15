Tecno Phantom X2 и Phantom X2 Pro получат Android 14

Длительное время позволить себе современную версию операционной системы Android и патчи безопасности в своевременном формате могли исключительно крупные компании, но, безусловно, времена изменились. Сейчас даже малоизвестные компании из Китая имеют возможность выпускать свои смартфоны на базе Android 12 и даже 13, что является огромной победой для рынка. Правда, стоит сразу отметить, что хотя компании имеют такую возможность, на деле занимаются этим далеко не все. Впрочем, есть на рынке и уникальные компании, которые идут даже дальше. Например, представители компании Tecno официально заявили, что новейшие смартфоны Phantom X2 и Phantom X2 Pro будут получать обновления операционной системы вплоть до Android 14.

Да, производитель официально заявил, что планирует поддерживать данные смартфоны обновлениями операционной системы столько, сколько нужно, чтобы гаджеты получили следующую версию Android. Это на самом деле довольно серьезное заявление, так как производители даже более известного уровня пока что ничего подобного не анонсировали. Например, Samsung хотя и выпускает апдейты для своих смартфонов до Android 13, никакой информации относительно релиза Android 14 нет было. Возможно, это такой хитрый маркетинговый ход от компании Tecno, но мы можем с уверенностью заявить, что нам он очень понравился. Покупать гаджет и понимать, что его будут обновлять софтом года два-три — отличный бонус при выборе смартфона флагманского уровня.
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