Tecno Pova 6 Pro 5G оценили в 24 тысячи рублей

Компания Tecno выпустила в российскую продажу смартфон Pova 6 Pro 5G, который доступен по скидке за 24 и 26 тысяч рублей в версиях с 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка характеризуется батареей ёмкостью 6000 мАч, корпусом толщиной 7,88 мм и массой 195 граммов, 6-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 6080 с максимальной частотой до 2,4 ГГц и графикой Mali-G57 MP2, системой жидкостного охлаждения, слотом для карт памяти microSD, поддержкой проводной 70-Вт и беспроводной 10-Вт зарядок, 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, тройной основной камерой с главным модулем на 108 Мп, фронтальной камерой разрешением 32 Мп и стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio.