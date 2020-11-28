Tecno Pova будет выпущен 4 декабря в Индии

Tecno Pova поставляется 6,8-дюймовым дисплеем, который поддерживает разрешение HD+ и высокий коэффициент сжатия. За производительность смартфона отвечает процессор MediaTek Helio G80 и 6 ГБ оперативной памяти.

Телефон поставляется с объемом памяти 64 ГБ и 128 ГБ. Для дополнительного хранения в устройстве есть слот для карт памяти microSD. На смартфоне предустановлена ​​ОС Android 10 на базе HiOS 7.

Смартфон Tecno Pova имеет 8-мегапиксельную селфи камеру, на задней панели имеется 13-мегапиксельная основная камера, 2-мегапиксельный макрообъектив и 2-мегапиксельный датчик глубины. Сканер отпечатков пальцев также доступен на задней панели смартфона.

Tecno Pova имеет огромную батарею емкостью 6000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 18 Вт. Что касается подключения, телефон оснащен такими функциями, как две SIM-карты, 4G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, microUSB и аудиоразъем 3,5 мм.
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