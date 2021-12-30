Tecno Spark 8 Pro получил батарею на 5000 мАч

Компания Tecno пополнила ассортимент смартфонов моделью Spark 8 Pro, которая оценена в 140 долларов. Новинку оснастили 6,8-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тройной тыльной камерой с главным модулем разрешением 48 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G85, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт, предустановленной ОС Android 11 с надстройкой HiOS 7.6, боковым дактилоскопическим сенсором, 3,5-мм гнездом для наушников, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.