Tecno ищет партнёра для камеры нового поколения

На современном рынке смартфонов сложно себе представить производителя, который бы не делал упор на качество системы камер, потому что это очень серьёзный инструмент для продвижения в направлении маркетинга — пользователи обожаю смартфоны с хорошими камерами. Но в этом направлении есть несколько серьёзных проблем, с которыми стоит иметь дело — не все пользователи понимают, как оценивать качество снимков, так что они смотрят на количество мегапикселей и для большинства это ответ на главный вопрос. Но в компании Tecno понимают, что на самом деле важен и второй момент — линза. Да, не все пользователи понимают, как именно работает линза и какие преимущества она предоставляет пользователю, но все знаю силу бренда и этим грех не воспользоваться.
Сейчас, если верить инсайдерам, компания Tecno ищет себе партнёра из числа именитых производителей оптики для камер, чтобы вместе создать флагман нового поколения. Стоит сказать, что у Tecno уже есть смартфон с камерой, которая умеет изменять фокусное расстояние за счёт хитрого механизма, но если у компании будет ещё и известный партнёр, производящий качественные линзы, то у производителя будет гораздо больше шансов продавать свои смартфоны по привлекательной цене. Так что в ближайшее время, вероятно, на рынке появится ещё один серьёзный игрок, который должен привлечь внимание аудитории, ведь на самом деле у компании есть всё необходимое, чтобы стать второй Xiaomi или чем-то в таком духе. Нужно просто подождать.