Tecno официально представила смартфон Spark Go 2023

Сегодня на территории Индии начались продажи смартфона Tecno Spark Go 2023, который, к сожалению, пока что не анонсировали на других рынках. Основное преимущество данного устройства в том, что оно безумно доступное — всего 85 долларов в переводе из рупий. Для современного рынка смартфонов, когда средний класс стоит под 400 долларов, а флагманы легко переваливают за 1000 долларов, это ничтожно низкая цена. Некоторые аксессуары вроде чехлов от Apple могут стоить дороже этого смартфона, хотя при столь низкой стоимости у него достаточно привлекательный набор возможностей. Например, устройство предоставляет дисплей диагональю 6,5 дюйма с разрешением 720р — это, конечно, не самый лучший экран, но при такой стоимости жаловаться было бы странно.

Кроме того, потенциальный покупатель имеет на выбор две комплектации устройства — 3 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта встроенной памяти или 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти. Соответственно, за 85 долларов пользователь получает конфигурацию 3/32 ГБ, чего вполне достаточно для большинства задач на современном рынке. Ещё у устройства имеется неплохая система камер, которая при дневном освещении должна делать приличные фотографии для социальных сетей, а также стильный корпус в нескольких вариантах расцветки. Вероятно, до нашего рынка смартфон тоже доберётся, правда, пока что никто не знает по какой цене. Но в сегменте доступных гаджетов Tecno Spark Go 2023 явно является фаворитом.
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