Tecno представила Spark 20 Pro

Сегодня компания Tecno официально представила новый смартфон Spark 20 Pro, который должен привлечь внимание аудитории своей ценой, приличными характеристиками и возможностью выбрать тыльную панель из экокожи. Данный смартфон оснащён большим 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, а за производительность гаджета отвечает процессор Dimensity 6080, который является значительным улучшением по сравнению с другими моделями Spark 20 Pro, построенными на базе процессора Helio G99. Также стоит отметить, что в новом гаджете предусмотрено 256 ГБ внутренней памяти и 8 ГБ оперативной памяти (да, производитель выпустил всего одну комплектацию смартфона, так что выбирать между объёмами оперативной или встроенной памяти не выйдет).

Одной из ключевых особенностей новинки является основная камера с разрешением 108 Мп — в данном случае размер сенсора составляет 1/1.67", а диафрагма — f/1.8. Примечательно, что основная камера дополнена 2 Мп макрокамерой, а фронтальная камера имеет разрешение в 8 Мп. Ещё новый смартфон Tecno Spark 20 Pro 5G оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, который поддерживает зарядку мощностью 33 Вт. И, что немаловажно, новинка работает на прошивке HIOS 14 на базе операционной системы Android 14. Стоимость пока что не называют, но можно смело предположить, что это будет крайне доступное устройство, потому что производитель обычно на этом и делает акцент. Да и характеристики приятные.