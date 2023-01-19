Tecno представила концепт складного смартфона Phantom V

Сегодня компания Tecno официально представила видео, на котором продемонстрирован концептуальный складной смартфон нового поколения. Он не только выглядит очень привлекательно и стильно, что, впрочем, и так ожидаемо, но и обладает некоторыми особенностями, которых нет у конкурентов. Основная фишка Phantom V в том, что речь идёт о концепции не просто складного смартфона, а гаджета со складным дисплеем, который можно ещё и выдвигать. В результате устройство при достаточно компактных габаритах в сложенном состоянии предоставляет возможность получить доступ к огромной диагонали, которая не уступает планшетам или даже ноутбукам. Согласитесь, именно ради этого мы и смотрим в сторону складных гаджетов, потому что это главное преимущество.

Также на внешней стороне смартфона расположен небольшой многофункциональный дисплей, который можно использовать для просмотра уведомлений, входящих звонков, времени, погоды и не только. Он позволяет для выполнения большинства рутинных задач не открывать основной дисплей, предоставляя быстрый доступ к определённой информации. Также на тыльной стороне гаджета можно заметить достаточно большую систему камер, которая позволяет снимать в очень высоком качестве. Отличные новости для тех, кто давно хотел себе складной смартфон, но не мог найти чего-то подходящего на рынке — совсем скоро, когда этот концепт воплотят в жизнь, на рынке появится очень сильный игрок, способный занять пьедестал с первой же модели.
Oppo Reno9 Pro+ представлен официально …
Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью Oppo Reno9 Pro+, которая получила пока еще актуаль…
Huawei Mate 50 Pro возглавил рейтинг камерофонов DxOMark …
Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования флагманского смартфона Huawei Mate 50 Pro, котор…
Смартфон Motorola Moto G13 показали на рендере…
Сетевые инсайдеры раздобыли качественное изображение и подробности о характеристиках смартфона Motorola M…
Красный Xiaomi 13 впервые показали на фото …
В сети появились первые фотографии одной из «специальных» расцветок флагманского смартфона Xiaomi 13, кот…
Red Magic 8 Pro получит прозрачную заднюю крышку …
Компания Nubia поделилась подробностями об игровом смартфоне Red Magic 8 Pro, который будет представлен у…
Обзор realme C33 4/128. Все в угоду стиля…
Бренд realme продолжает в каком-то сумасшедшем темпе пополнять линейку своих смартфонов. В этот раз речь …
Huawei Mate 50 со стеклом Kunlun появился в продаже …
Компания Huawei выпустила в китайскую продажу версию флагмана Huawei Mate 50 с защитным стеклом Huawei Ku…
Производство iPhone 14 Plus снизили на 40%…
Ещё перед тем, как Apple выпустила в продажу смартфон iPhone 14 и его собратьев по линейке, представители…
Обзор Cubot P60. Лучший смартфон до 10 тысяч рублейОбзор Cubot P60. Лучший смартфон до 10 тысяч рублей
iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max - что брать и в чем отличияiPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max - что брать и в чем отличия
Обзор Xiaomi 12T. Шустрый смартфон с высоким качеством съемкиОбзор Xiaomi 12T. Шустрый смартфон с высоким качеством съемки
Обзор INOI A62 Lite. Недорогой смартфон с 64 Гбайт и 3GОбзор INOI A62 Lite. Недорогой смартфон с 64 Гбайт и 3G
Обзор Philips Xenium E2301. Крепкий кнопочный телефон с емкой батарейкойОбзор Philips Xenium E2301. Крепкий кнопочный телефон с емкой батарейкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor