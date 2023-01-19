Tecno представила концепт складного смартфона Phantom V

Сегодня компания Tecno официально представила видео, на котором продемонстрирован концептуальный складной смартфон нового поколения. Он не только выглядит очень привлекательно и стильно, что, впрочем, и так ожидаемо, но и обладает некоторыми особенностями, которых нет у конкурентов. Основная фишка Phantom V в том, что речь идёт о концепции не просто складного смартфона, а гаджета со складным дисплеем, который можно ещё и выдвигать. В результате устройство при достаточно компактных габаритах в сложенном состоянии предоставляет возможность получить доступ к огромной диагонали, которая не уступает планшетам или даже ноутбукам. Согласитесь, именно ради этого мы и смотрим в сторону складных гаджетов, потому что это главное преимущество.

Также на внешней стороне смартфона расположен небольшой многофункциональный дисплей, который можно использовать для просмотра уведомлений, входящих звонков, времени, погоды и не только. Он позволяет для выполнения большинства рутинных задач не открывать основной дисплей, предоставляя быстрый доступ к определённой информации. Также на тыльной стороне гаджета можно заметить достаточно большую систему камер, которая позволяет снимать в очень высоком качестве. Отличные новости для тех, кто давно хотел себе складной смартфон, но не мог найти чего-то подходящего на рынке — совсем скоро, когда этот концепт воплотят в жизнь, на рынке появится очень сильный игрок, способный занять пьедестал с первой же модели.