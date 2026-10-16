Tecno представила недорогой смартфон Spark 50s 5G

Компания Tecno представила новый бюджетный смартфон Spark 50s 5G — новинка пополнила серию Spark и получила поддержку сетей пятого поколения, прочный корпус и набор функций на основе искусственного интеллекта. Собственно, Tecno Spark 50s 5G оснащён 6,78-дюймовым LCD-экраном с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц и пиковой яркостью 560 нит. Смартфон работает под управлением Android 16 с фирменной оболочкой HiOS 16, за производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 6400, изготовленный по 6-нм техпроцессу. Объём оперативной памяти LPDDR4X составляет 6 или 8 ГБ, а для хранения данных предусмотрен накопитель UFS 2.2 на 128 ГБ, плюс при необходимости память можно расширить с помощью карты microSD объёмом до 2 ТБ.

Основная камера получила разрешение 50 Мп, диафрагму f/1.85 и светодиодную вспышку. Для селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная камера на 8 Мп, а за автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Среди дополнительных возможностей Tecno выделяет технологию антенн 4×4 MIMO, которая, по заявлению производителя, позволяет увеличить скорость загрузки данных до 82%. Ещё есть функция FreeLink, которая позволяет совместимым устройствам совершать голосовые вызовы, обмениваться текстовыми сообщениями и изображениями на расстоянии до 1,5 км при отсутствии препятствий — для этого не требуется подключение к сотовой сети или Wi-Fi.
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