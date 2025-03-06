Tecno представила ноутбук Megabook S14

Tecno набирает обороты — после презентации серии смартфонов Camon 40 и умных очков с ИИ компания переключает внимание на ноутбуки. Компания представила новый Tecno Megabook S14 — ультрапортативный 14-дюймовый ноутбук, который весит всего 899 граммов. Но это не единственное, чем он удивляет. Одна из версий S14 работает на Snapdragon X Elite (X1E-80-100) — 12-ядерном процессоре с кастомными ядрами Qualcomm. Он разгоняется до 3,4 ГГц при многопоточной работе и до 4,0 ГГц при активации двух ядер. Графический процессор Adreno обеспечивает производительность до 3,8 TFLOPS, а нейропроцессор Hexagon NPU выполняет задачи ИИ с мощностью до 45 TOPS. Тем, кто предпочитает архитектуру x86, Megabook S14 предлагается с процессорами Intel Core Ultra первого и второго поколения серий 5 и 7 (255H, 225H, 155H и 125H). В обеих версиях используется LPDDR5 RAM и 512 ГБ SSD (NVMe, PCIe Gen 4).

Операционная система — Windows 11. Ещё ноутбук оснащён 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2800х1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц — это первый OLED-ноутбук от компании Tecno. Также гаджет получил датчик освещённости, который автоматически регулирует яркость экрана. За звук отвечают два динамика 2 Вт с DTS:X Ultra, зарядка осуществляется через USB Type-C мощностью 65 Вт, а заявленное время автономной работы — до 16 часов. Среди прочих особенностей — поддержка Wi-Fi 6E и сканер отпечатков пальцев для безопасного входа. Интересно узнать цену этого ноутбука на релизе.
Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X …
Мы детально протестировали игровой ноутбук Gigabyte G6X, оснащенный процессором Intel Core i7 13650HX и д…
Представлены ноутбуки Legion Pro 5 Gen 10 и 5i Gen 10…
Компания Lenovo пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделями Legion Pro 5 Gen 10 и Legion Pro 5i Gen …
Представлен ноутбук Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition на Core…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Yoga Slim 7i Aura Edition, которая появится в про…
Представлены лимитированные ноутбуки Lenovo LOQ 17 и LOQ 15…
Компания Lenovo представила новую серию игровых ноутбуков Lenovo LOQ, в которую вошли модели с новейшими …
Ноутбук ASUS TUF Gaming F16 получил процессор Core Ultra 9 2…
Компания ASUS представила геймерский ноутбук TUF Gaming F16 (FX608), который базируется на 24-ядерном про…
Ноутбук Acer Predator Helios 18 AI получил Core Ultra 9 275H…
Компания Acer представила ноутбуки Predator Helios 18 AI и Helios 16 AI, которые основаны на 24-ядерном п…
Ноутбуки Thor Zero 18 и Zero 16 получили графику RTX 5090 La…
Китайские источники сообщают об анонсе игровых ноутбуков Thor Zero 18 и Zero 16, которые получили топовую…
MacBook Pro на M5 выпустят под конец 2025 года…
Apple готовит масштабное обновление всей линейки Mac в этом году, представив новые чипы M5. В течение пос…
Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721
Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)
Тонкий, легкий и компактный. Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024Тонкий, легкий и компактный. Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024
Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024
AORUS 16X обзор и тесты игрового ноутбука с Core i9 и GeForce RTX 4070AORUS 16X обзор и тесты игрового ноутбука с Core i9 и GeForce RTX 4070
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor