Tecno представила ноутбук Megabook S14

Tecno набирает обороты — после презентации серии смартфонов Camon 40 и умных очков с ИИ компания переключает внимание на ноутбуки. Компания представила новый Tecno Megabook S14 — ультрапортативный 14-дюймовый ноутбук, который весит всего 899 граммов. Но это не единственное, чем он удивляет. Одна из версий S14 работает на Snapdragon X Elite (X1E-80-100) — 12-ядерном процессоре с кастомными ядрами Qualcomm. Он разгоняется до 3,4 ГГц при многопоточной работе и до 4,0 ГГц при активации двух ядер. Графический процессор Adreno обеспечивает производительность до 3,8 TFLOPS, а нейропроцессор Hexagon NPU выполняет задачи ИИ с мощностью до 45 TOPS. Тем, кто предпочитает архитектуру x86, Megabook S14 предлагается с процессорами Intel Core Ultra первого и второго поколения серий 5 и 7 (255H, 225H, 155H и 125H). В обеих версиях используется LPDDR5 RAM и 512 ГБ SSD (NVMe, PCIe Gen 4).

Операционная система — Windows 11. Ещё ноутбук оснащён 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2800х1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц — это первый OLED-ноутбук от компании Tecno. Также гаджет получил датчик освещённости, который автоматически регулирует яркость экрана. За звук отвечают два динамика 2 Вт с DTS:X Ultra, зарядка осуществляется через USB Type-C мощностью 65 Вт, а заявленное время автономной работы — до 16 часов. Среди прочих особенностей — поддержка Wi-Fi 6E и сканер отпечатков пальцев для безопасного входа. Интересно узнать цену этого ноутбука на релизе.