Tecno представила складной флагман Phantom V Fold2

Сегодня компания Tecno представила новый флагманский складной смартфон Phantom V Fold2 , который получил заметные улучшения по сравнению с предыдущей моделью, сохранив ключевые характеристики и преимущества. Главные изменения коснулись корпуса — в разложенном виде его толщина составляет менее 6,1 мм, а в сложенном — менее 12 мм. Смартфон также значительно «похудел» — теперь его вес составляет 249 граммов, что заметно меньше, чем почти 300 граммов у предыдущей модели, несмотря на увеличение ёмкости аккумулятора нового устройства. Также смартфон Phantom V Fold2 оснащён ассистентом Ella, который работает на базе Google Gemini.

Этот инструмент предоставляет функцию AI Summary для работы с PDF и веб-страницами (составляет краткий пересказ данных с выделением самого главного), AI Translation с возможностью перевода в реальном времени во время звонков и AI Writing для создания текстов, их редактуры и изменения в соответствии с нужным стилем. На тыльной панели устройства находится тройной модуль камер, каждая из которых оснащена сенсором на 50 Мп — здесь расположен основной широкоугольный модуль, ультраширокий модуль и портретный объективы. Селфи-камеры (да, их здесь две) на 32 Мп расположены в вырезах в экранах — одна на внешнем дисплее, другая на внутреннем. Стоит уточнить, что устройство рекламируется с 24 ГБ оперативной памяти, но в реальности оно имеет 12 ГБ физической ОЗУ и 12 ГБ виртуальной оперативной памяти, а встроенная память составляет 512 ГБ.
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