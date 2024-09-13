Tecno представила складной флагман Phantom V Fold2

Этот инструмент предоставляет функцию AI Summary для работы с PDF и веб-страницами (составляет краткий пересказ данных с выделением самого главного), AI Translation с возможностью перевода в реальном времени во время звонков и AI Writing для создания текстов, их редактуры и изменения в соответствии с нужным стилем. На тыльной панели устройства находится тройной модуль камер, каждая из которых оснащена сенсором на 50 Мп — здесь расположен основной широкоугольный модуль, ультраширокий модуль и портретный объективы. Селфи-камеры (да, их здесь две) на 32 Мп расположены в вырезах в экранах — одна на внешнем дисплее, другая на внутреннем. Стоит уточнить, что устройство рекламируется с 24 ГБ оперативной памяти, но в реальности оно имеет 12 ГБ физической ОЗУ и 12 ГБ виртуальной оперативной памяти, а встроенная память составляет 512 ГБ.