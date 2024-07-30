Tecno представила смартфон Camon 30S Pro

Сегодня компания Tecno без лишнего шума представила смартфон Camon 30S Pro — эта новая модель в линейке Camon 30 стала первым смартфоном компании Tecno с поддержкой беспроводной зарядки, что на самом деле является внушительным прорывом для производителя. Также стоит отметить, что компания Tecno оснастила смартфон Camon 30S Pro новым мобильным процессором Helio G100 от Mediatek, но, к сожалению, пока мало что известно об этой платформе. Есть лишь данные, что этот процессор производят по технологическому процессу в 6-нм. Кроме того, данный процессор поддерживает технологию CA 2.0, позволяющую загружать данные со скоростью до 300 Мбит/сек, что Tecno называет 4.5G, но при этом 5G-поддержка, естественно, отсутствует. Объём встроенной памяти смартфона составляет 256 ГБ, а оперативная память представлена единственным вариантом в 8 ГБ, хотя её можно виртуально расширить до 16 ГБ.

Ещё Camon 30S Pro оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц. В отверстии на экране расположена селфи-камера на 50 Мп с автофокусировкой. Основная камера получила сенсор Sony IMX896 размером 1/1,56 дюйма на 50 Мп с пикселями размером 1 мкм и оптической стабилизацией кадра. Внутри устройства находится аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддерживающий проводную зарядку мощностью 45 Вт. Беспроводная зарядка поддерживается на мощности до 20 Вт, плюс поставляется смартфон на Android 14. Так что устройство в целом довольно интересное.