Tecno раскрыла характеристики ультратонких смартфонов

В начале месяца, накануне выставки IFA в Берлине, компания Tecno представила смартфоны Spark Slim и Pova Slim, но тогда не раскрыла все характеристики. Теперь производитель полностью рассекретил обе новинки. Оба устройства получили 6,78-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением 1220p и частотой обновления 144 Гц. Яркость достигает 4500 нит в пике и 1600 нит в режиме максимальной яркости, плюс экран прикрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 7i. На тыльной стороне установлена двойная камера с основным модулем на 50 мегапикселей и датчиком глубины на 2 мегапикселя, а также фирменная LED-подсветка Mood Light. Фронтальная камера на 13 мегапикселей отвечает за селфи и видеозвонки.

Различия заключаются в процессоре — Spark Slim оснащён MediaTek Helio G200 с поддержкой 4G, тогда как Pova Slim работает на MediaTek Dimensity 6400 5G+ и поддерживает сети пятого поколения. Оба смартфона из коробки будут работать на Android 15, при этом Spark Slim доступен в цветах Sky Blue, Slim White и Cool Black, предлагается в версии с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем до 256 ГБ. А Pova Slim выпускается в Slim White и Cool Black с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Обе модели комплектуются аккумулятором на 5160 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Также заявлены стереодинамики с Dolby Atmos, крупная испарительная камера для охлаждения чипа и защита корпуса по стандарту IP64. Толщина Spark Slim составляет всего 5,93 мм, а Pova Slim — 5,95 мм, при этом оба устройства весят по 156 граммов.
Смартфон TCL NxtPaper 60 Ultra получил защиту зрения…
Компания TCL пополнила ассортимент смартфонов моделью NxtPaper 60 Ultra, который может похвастаться экран…
Представлен телефон HMD 102 4G с ИИ-помощником…
Компания HMD выпустила в китайскую продажу кнопочный телефон HMD 102 4G, который оценен в эквивалент 23 д…
Google Pixel 10 Pro Fold будет стоить 1900 евро …
Авторитетный инсайдер Роланд Квандт раскрыл цены на все конфигурации смартфонов серии Google Pixel 10, ко…
Складной смартфон Vivo X Fold5 оценили в 975 долларов …
Компания Vivo пополнила ассортимент складных смартфонов моделью X Fold5, которая может похвастаться толщи…
Смартфон OnePlus Nord CE5 оценили в 230 евро …
Компания OnePlus объявила о выпуске на европейский рынок смартфон Nord CE5, который построен на 4-наномет…
Motorola представила доступный смартфон Edge 60 Neo…
Motorola расширила семейство Edge 60, представив новый смартфон Edge 60 Neo, который пришёл на смену Edge…
OPPO A5i Pro 5G с АКБ 6000 мАч оценен в $190…
Компания OPPO выпустила на дебютный малазийский рынок смартфон A5i Pro 5G, который обойдется в эквивалент…
Samsung не будет сильно улучшать камеру до Galaxy S28…
Профильный ресурс Android Headlines принес плохие новости о развитии фотовозможностей в грядущих флагманс…
Недорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30CНедорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30C
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor