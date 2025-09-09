Tecno раскрыла характеристики ультратонких смартфонов

В начале месяца, накануне выставки IFA в Берлине, компания Tecno представила смартфоны Spark Slim и Pova Slim, но тогда не раскрыла все характеристики. Теперь производитель полностью рассекретил обе новинки. Оба устройства получили 6,78-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением 1220p и частотой обновления 144 Гц. Яркость достигает 4500 нит в пике и 1600 нит в режиме максимальной яркости, плюс экран прикрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 7i. На тыльной стороне установлена двойная камера с основным модулем на 50 мегапикселей и датчиком глубины на 2 мегапикселя, а также фирменная LED-подсветка Mood Light. Фронтальная камера на 13 мегапикселей отвечает за селфи и видеозвонки.

Различия заключаются в процессоре — Spark Slim оснащён MediaTek Helio G200 с поддержкой 4G, тогда как Pova Slim работает на MediaTek Dimensity 6400 5G+ и поддерживает сети пятого поколения. Оба смартфона из коробки будут работать на Android 15, при этом Spark Slim доступен в цветах Sky Blue, Slim White и Cool Black, предлагается в версии с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем до 256 ГБ. А Pova Slim выпускается в Slim White и Cool Black с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Обе модели комплектуются аккумулятором на 5160 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Также заявлены стереодинамики с Dolby Atmos, крупная испарительная камера для охлаждения чипа и защита корпуса по стандарту IP64. Толщина Spark Slim составляет всего 5,93 мм, а Pova Slim — 5,95 мм, при этом оба устройства весят по 156 граммов.