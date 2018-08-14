Технические данные R15 Neo

Отдельного внимания заслуживает батарея, емкость которой составляет 4230 мАч. Также в наличии имеются адаптеры Bluetooth 4.2, Wi-Fi и модуль геопозиционирования GPS-ГЛОНАСС.Аппарат снабжен тыльной камерой, состоящей из двух оптических блоков на 13 МП и 2 МП. Селфи-камера получила оптику на 8 МП. Гаджет относится к бюджетному разряду. Его дисплей имеет размер 6,2 дюйма, обеспечивая разрешение 1520 х 720 пикселей. В основе электронной схемы лежит чипсет Qualcomm Snapdragon 450. В арсенале памяти – энергонезависимый модуль на 64 ГБ и ОЗУ объемом 3 либо 4 ГБ. О стоимости смартфона пока неизвестно.