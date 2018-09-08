Технические данные смартфона Meizu 16X

Основная камера представляет собой конструкцию из двух модулей, разрешение которых составляет 12 МП и 20 МП.Новинка получила аккумулятор стандартной емкостью 3000 мАч. Модель весит 154 грамма и имеет размеры 151,2 × 73,6 × 7,5 мм.Электронная начинка аппарата включает в себя 8-ядерный мобильный чипсет Snapdragon 710, способный развивать частоту 2,2 ГГц. В схему также входит видеоконтроллер Adreno 616, управляющий графикой, и модуль искусственного интеллекта Artificial Intelligence Engine. Арсенал памяти представлен 6 ГБ ОЗУ и флэш-массивом, рассчитанным на 64 ГБ данных. Программным интерфейсом выступает Android версии 8.1 Oreo.О стоимости смартфона пока неизвестно.