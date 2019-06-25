Технические характеристики Etymotic ER2XR/ER2SE

2019-06-25, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Технические характеристики Etymotic ER2XR/ER2SE; [103]
Наушники выполнены в анодированном металлическом корпусе синего цвета. Сменные амбушюры обеспечивают полную звукоизоляцию (снижение шума более чем на 35 дБ), позволяя услышать все детали композиции без увеличения громкости. Также к наушникам прилагаются акустические фильтры и инструмент для их замены, зажим для крепления кабеля к одежде и чехол для хранения.Аббревиатура «XR» в модели ER2XR расшифровывается как Extended Response. Эти наушники выдают эффектный бас, сохраняя чистоту в средних и высоких частотах. «SE» в ER2SE означает Studio Edition, что подразумевает качественную звукопередачу, приближенную к студийной. О стоимости новинки пока неизвестно.


Комментарии и отзывы Технические характеристики Etymotic ER2XR/ER2SE
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