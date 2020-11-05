Технические характеристики Gionee M12 заметили в консоли Google Play

Спецификации Gionee M12 появились в списке консоли Google Play.

В списке упоминается телефон Gionee с номером модели H603B, который, по словам службы поддержки Google Play, связан с Gionee M12. Предстоящий смартфон будет урезанной версией M12 Pro, которая была запущена в Китае. Цена и дата выпуска Gionee M12 пока неизвестны, но смартфон будет позиционироваться как устройство начального уровня, соответствующее спецификациям, указанным в консоли Google Play.

Смартфон будет поставляться с дисплеем с разрешением 720p и набором микросхем MediaTek Helio P22 в паре с 4/6 ГБ ОЗУ. Также на изображение указано, что новинка будет работать на на OC Android 10. Это все, что мы знаем о характеристиках Gionee M12 на данный момент.