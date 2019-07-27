Технические характеристики HTC Wildfire E

Характеристики новинки включают 5,45" IPS-экран с разрешением HD+ (18:9), восьмиядерный чипсет Uni SoC с одноядерной графикой PowerVR, 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ встроенной памяти, 13-Мп основную (с 2-Мп сенсором глубины) и 5-Мп фронтальную камеры, а также аккумулятор на 3000 мАч. Ближайшие две недели смартфон будет эксклюзивом телемагазина Shop & Show, затем станет доступен шире.Графический чип: Imagination Technologies PowerVR GE8322 MP1, 550 МГц.Камера: двойная, светодиодная вспышка.Дисплей: 5,45", 2:1 (18:9), 1440 х 720 точек, 294 ppi, IPS.О стоимости модели пока неизвестно.