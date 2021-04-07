Технические характеристики OPPO A95 5G

Грядущий смартфон компании OPPO с номером модели PELM00 был сертифицирован Китай 3C и TENAA. Теперь в сети появились технические характеристики грядущего смартфона A95 5G.

Смартфон OPPO A95 5G получит 6.43 дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением экрана 1080 x 2400 пикселей. За производительность смартфона отвечает процессор MediaTek Dimensity 800U в паре с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ. В телефоне будет установлен аккумулятор емкостью 4310 мАч, и ожидается, что он будет поставляться с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт. На экране телефона размещена 16-мегапиксельная камера для селфи съемок. А модуль задней камеры имеет светодиодную вспышку, 48-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельный объектив и 2-мегапиксельную камеру.