Технические характеристики Samsung Galaxy Quantum2

Новый смартфон Samsung Galaxy Quantum2 будет оснащен 6,7-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED с разрешением WQHD + и частотой обновления 120 Гц. На дисплее есть дырка Infinity-O, в которой размещена 10-мегапиксельная селфи-камера с поддержкой автофокуса.

На задней части корпуса размещена тройная камера с 64-мегапиксельным основным объективом, 12-мегапиксельным сверхшироким объективом и 5-мегапиксельной макро-камерой. За производительность смартфона будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 855+ в сочетании 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор устройства емкостью 4500 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт. Он предлагает другие функции, такие как слот для карт памяти microSD и сканер отпечатков пальцев на дисплее.