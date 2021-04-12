Технические характеристики Samsung Galaxy Quantum2

Новый смартфон Samsung Galaxy Quantum2 будет оснащен 6,7-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED с разрешением WQHD + и частотой обновления 120 Гц. На дисплее есть дырка Infinity-O, в которой размещена 10-мегапиксельная селфи-камера с поддержкой автофокуса.

На задней части корпуса размещена тройная камера с 64-мегапиксельным основным объективом, 12-мегапиксельным сверхшироким объективом и 5-мегапиксельной макро-камерой. За производительность смартфона будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 855+ в сочетании 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор устройства емкостью 4500 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт. Он предлагает другие функции, такие как слот для карт памяти microSD и сканер отпечатков пальцев на дисплее.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Quantum2
Новости:
Xiaomi представила Mi Zoom Selfie Stick

Xiaomi продает широкий спектр продуктов помимо смартфонов — планшеты, ноутбуки, бытовую технику, различны...
Представлены смартфоны OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro

Компания OnePlus пополнила ассортимент смартфонов флагманскими моделями OnePlus 9 и 9 Pro, которые могут ...
Xiaomi Mi 11 Lite 5G представлен официально

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Mi 11 Lite, которая получила 5-нанометровую плат...
VIVO NEX 5 получит селфи-камеру под дисплеем

VIVO планирует выпустить новый смартфон. В сети появилась информация о модели NEX 5. Новинка будет иметь ...
Комплект поставки Xiaomi Mi 11 Lite 5G показали на фото

Компания Xiaomi раскрыла комплект поставки представленных вчера смартфонов Mi 11 Lite и Xiaomi Mi 11 Lite...
Обзор Polaris PMR 0305R PRO 5 BLADES. Электрическая бритва для настоящих мужчинОбзор Polaris PMR 0305R PRO 5 BLADES. Электрическая бритва для настоящих мужчин
Лучшая электробритва. Philips S5585/10Лучшая электробритва. Philips S5585/10
Обзор SVEN PS-205. Портативная колонка с защитой от водыОбзор SVEN PS-205. Портативная колонка с защитой от воды
Обзор STARWIND SPM8183. Планетарный миксерОбзор STARWIND SPM8183. Планетарный миксер
Лучшие микроволновые печи. BBK 25MWC-991T/BЛучшие микроволновые печи. BBK 25MWC-991T/B
OnePlus Nord N1 5G готовится к релизу...
OnePlus Nord N1 5G готовится к релизуСовершенно очевидно, что OnePlus выпускает флагманские устройства каждый год, а модели этого года, как го...
LG представила 4K монитор 27UP850 для ра...
LG представила 4K монитор 27UP850 для раLG представила 4K монитор разработанный для работы с цветом. LG 27UP850 представляет собой 27-дюймовую IP...
Объектив Leica APO-Summicron-M 35mm f/2 ...
Объектив Leica APO-Summicron-M 35mm f/2 Компания Leica Camera AG пополнила ассортимент объективов моделью APO-Summicron-M 35mm f/2 ASPH для камер...
Vivo Y20s появился на Филиппинах...
Vivo Y20s появился на ФилиппинахКитайский производитель мобильных телефонов Vivo представила новый смартфон Vivo Y20s в Филиппинах со сто...
Meitu прекратила сотрудничество с Xiaomi...
Meitu прекратила сотрудничество с XiaomiРаньше Meitu была известна своими смартфонами, ориентированными на качество камеры, но компания решила пр...
Характеристики Xiaomi MI 11 Lite слили д...
Характеристики Xiaomi MI 11 Lite слили д29 марта Xiaomi проведет глобальную презентацию, чтобы анонсировать новые телефоны серии Mi 11, такие как...
Флагман Meizu 18 оснастили компактным 2K...
Флагман Meizu 18 оснастили компактным 2KКомпания Meizu пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Meizu 18, главной особенностью которо...
SanDisk представила флеш-накопитель iXpa...
SanDisk представила флеш-накопитель iXpaSanDisk анонсировала флеш-накопитель с двумя разъемами Lightning и USB Type-C. iXpand Flash Drive Luxe пр...
Thermalright представила кулер TA 120 EX...
Thermalright представила кулер TA 120 EXThermalright представила очередную систему охлаждения для процессора - TA 120 EX. ...
Xiaomi Mi Notebook 14 IC оценен в $600...
Xiaomi Mi Notebook 14 IC оценен в $600Компания Xiaomi пополнила ассортимент ноутбуков моделью Xiaomi Mi Notebook 14 IC, которая присоединяется ...
В Xiaomi Mi 11 Ultra используется экран ...
В Xiaomi Mi 11 Ultra используется экран Если вы следите за новостями рынка смартфонов, то знаете, что компания Xiaomi недавно представила свой но...
Xiaomi Mi 11 Pro выйдет в середине марта...
Xiaomi Mi 11 Pro выйдет в середине мартаКогда Xiaomi выпустила флагман Mi 11 в начале текущего года, производитель отложил или пропустил официаль...
Обзор HARPER HB-521. Беспроводные TWS наушникиОбзор HARPER HB-521. Беспроводные TWS наушники
Обзор Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home. Умный чайник с голосовым управлениемОбзор Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home. Умный чайник с голосовым управлением
Обзор Intel Core i5-11600K. Разгон и тесты встроенной графикиОбзор Intel Core i5-11600K. Разгон и тесты встроенной графики
Обзор ASUS ROG Swift (PG259QNR). Игровой монитор 360 Гц с NVIDIA ReflexОбзор ASUS ROG Swift (PG259QNR). Игровой монитор 360 Гц с NVIDIA Reflex
Обзор LOGITECH G513 CARBON GX Red Linear (920-009339). Механическая клавиатураОбзор LOGITECH G513 CARBON GX Red Linear (920-009339). Механическая клавиатура
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor