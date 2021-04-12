Технических характеристик смартфона TCL 20L

TCL Mobile запланировала глобальное мероприятие по запуску новых устройств на 14 апреля, и ожидается, что компания выпустит несколько смартфонов серии TCL 20. Теперь в сети появились технические характеристики смартфона TCL 20L.

TCL 20L получит 6,67-дюймовый IPS ЖК - дисплей с разрешением экрана FHD +. Вероятно, смартфон получит частоту обновления изображения 60 гц. За производительность смартфона будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 662 в паре с 4ГБ оперативной памяти и 64 ГБ ПЗУ. Новинка также получила возможность расширения памяти хранилища с помощью карты microSD.

На задней панели есть основной 48-мегапиксельный датчик, 8-мегапиксельный сверхширокий и два 2-мегапиксельных датчика макросъемки и глубины. Для селфи съемок будет использоваться 16-мегапиксельная камера. Другие ожидаемые характеристики включают 3,5-мм аудиоразъем, NFC, аккумулятор емкостью 5000 мАч, сертификацию IP52 и ОС Android 11.
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