Технику Apple, Samsung и Google могут запретить

Новая проверка Комиссии США по международной торговле, связанная с нарушением патентов на технологии пространственного звука, может привести к запрету на продажу устройств Apple, Samsung и Google на территории США. Поводом для разбирательства стала относительно небольшая аудиокомпания BoomCloud 360 из Калифорнии, которая занимается программным обеспечением для облачной оптимизации звука в фильмах, играх и музыке. Компания также владеет несколькими патентами в области пространственного звука, которые стали предметом нынешнего расследования. Первоначальная жалоба была подана в августе и включает три патентных спора. BoomCloud 360 утверждает, что устройства Apple, Samsung и Google нарушают принадлежащие ей патенты, связанные с обработкой пространственного звука.

Компания требует введения ограниченного запрета на импорт всех продуктов, нарушающих патенты, а также вынесения постановления о прекращении соответствующей деятельности. При этом пока неизвестно, какие именно устройства трёх технологических компаний, по мнению BoomCloud 360, нарушают её патенты. Apple, Samsung и Google уже подали иски с требованием вынести декларативное решение в отношении истца, так что теперь предстоит выяснить, чем в итоге завершится разбирательство. Маловероятно, что такие крупные компании не смогут решить эту проблему — вероятно, если патенты действительно были нарушены, будет заключён договор о роялти. Но пока что ситуация выглядит напряжённой.