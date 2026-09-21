\

Технику Apple, Samsung и Google могут запретить

Новая проверка Комиссии США по международной торговле, связанная с нарушением патентов на технологии пространственного звука, может привести к запрету на продажу устройств Apple, Samsung и Google на территории США. Поводом для разбирательства стала относительно небольшая аудиокомпания BoomCloud 360 из Калифорнии, которая занимается программным обеспечением для облачной оптимизации звука в фильмах, играх и музыке. Компания также владеет несколькими патентами в области пространственного звука, которые стали предметом нынешнего расследования. Первоначальная жалоба была подана в августе и включает три патентных спора. BoomCloud 360 утверждает, что устройства Apple, Samsung и Google нарушают принадлежащие ей патенты, связанные с обработкой пространственного звука.

Компания требует введения ограниченного запрета на импорт всех продуктов, нарушающих патенты, а также вынесения постановления о прекращении соответствующей деятельности. При этом пока неизвестно, какие именно устройства трёх технологических компаний, по мнению BoomCloud 360, нарушают её патенты. Apple, Samsung и Google уже подали иски с требованием вынести декларативное решение в отношении истца, так что теперь предстоит выяснить, чем в итоге завершится разбирательство. Маловероятно, что такие крупные компании не смогут решить эту проблему — вероятно, если патенты действительно были нарушены, будет заключён договор о роялти. Но пока что ситуация выглядит напряжённой.
Apple тизерит AirPods со встроенной камерой…
Сегодня появился первый намёк на AirPods с камерами, которые Apple якобы разрабатывает — видео с демонстр…
Anker представила свой первый слуховой аппарат…
Anker выбрала удачный момент для выхода на рынок слуховых аппаратов — на выставке IFA 2026 компания предс…
Представлены наушники CMF Clip Pro…
Компания Nothing объявила о выпуске беспроводных наушников открытого типа CMF Clip Pro, которые оценены в…
Redmi выпустила наушники Headphones Neo…
Компания Redmi официально вышла на рынок полноразмерных наушников, представив свою первую беспроводную мо…
Наушники Nothing Ear (3a) оценили в 100 евро …
Компания Nothing пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Ear (3a), которые получили 12-мм ди…
Наушники HUAWEI FreeBuds Neo оценили в 130 евро …
Компания HUAWEI представила на глобальном рынке беспроводные внутриканальные наушники FreeBuds Neo, котор…
Представлены беспроводные наушники QCY N20 Pro Gold Edition …
Компания QCY пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью N20 Pro Gold Edition, которая оценена н…
Обзор Bloody GR285. Беспроводная игровая гарнитура с тремя в…
Изучаемая сегодня игровая гарнитура Bloody GR285 поддерживает сразу три режима подключения, разные операц…
Обзор SUUNTO WING 2. Наушники с костной проводимостью второго поколенияОбзор SUUNTO WING 2. Наушники с костной проводимостью второго поколения
Обзор Sanag Z60S. Беспроводные наушники клипсы Обзор Sanag Z60S. Беспроводные наушники клипсы
Обзор Soundcore AeroFit 2. Наушники открытого типа для спорта и не толькоОбзор Soundcore AeroFit 2. Наушники открытого типа для спорта и не только
Обзор SVEN AP-B325MV. Беспроводные наушники с активным шумоподавлениемОбзор SVEN AP-B325MV. Беспроводные наушники с активным шумоподавлением
Обзор Rapoo VH850. Беспроводные игровые наушники с длительным временем работыОбзор Rapoo VH850. Беспроводные игровые наушники с длительным временем работы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor