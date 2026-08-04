Представлены наушники CMF Clip Pro

Компания Nothing объявила о выпуске беспроводных наушников открытого типа CMF Clip Pro, которые оценены в 100 долларов. Новинка характеризуется форм-фактором клипсы с гибкой дужкой для крепления, 10,8-мм динамические драйверами с диафрагмой из TPU и LCP, диапазоном воспроизводимых частот от 20 Гц до 40 кГц, массой одного наушника 5,9 грамма, четырьмя микрофонами, фирменным приложением для настройки звучания, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.4, поддержкой аудиокодеков LDAC, AAC и SBC, зарядным футляром с поворотным регулятором Smart Dial для регулировки громкости и управления музыкой, автономностью до 10 часов и до 32,5 часа с учетом зарядного кейса, а также защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP54.

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