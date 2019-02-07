Технология передней камеры LG G8 ThinQ

Компания LG раскрыла технологию передней камеры G8 ThinQ. Камера включает в себя датчик изображения Time of Flight, разработанный Infineon, и заявляет, что он может обеспечивать такие функции, как распознавание лиц, дополненная реальность и лучшие возможности съемки в любых условиях освещения, при этом используя меньше энергии, чем другие решения, такие как Apple FaceID.

Time of Flight - это технология, которую Microsoft надеялась получить от устройства Xbox One Kinect. Идея состоит в том, что, снимая ИК-свет, отражаемый от объекта, он дает более точные результаты при меньшей вычислительной мощности. G8 не будет первым телефоном, использующим эту технологию. Помимо AR и распознавания лиц, LG уже пообещала, что пользователи скажут «Goodbye Touch» с подсказками управления жестами, которые могут быть связаны с этой же технологией.