Телефон Inoi 106Z получил емкий аккумулятор, мощный динамик и фонарик

Компания Inoi в России выпустила кнопочный защищенный телефона 106Z. Гаджет наделен 1,8-дюймовым цветным экраном, емким аккумулятором на 1650 мА.ч, мощным динамиком мощностью 1,5 Вт и светодиодным фонариком, а также выполнен в ударопрочном корпусе. Наличие слота для карт памяти microSD позволяет расширить встроенное хранилище на 16 ГБ. Сообщается, что аппарат поддерживает работу с двумя SIM-картами. Предлагается новинка в черном и хаки цветовом исполнении. Стоимость Inoi 106Z в официальном интернет-магазине составляет 1190 рублей.