Телефон LG Q70 поступит в продажу в Корее

Телефон с двумя SIM-картами работает на Android Pie и оснащен 6,4-дюймовым Full-HD + (1080x2310 пикселей) дисплеем с вырезом с соотношением сторон 18,5: 9. Он работает на восьмиъядерном процессоре Snapdragon 675 в сочетании с графическим процессором Adreno 612 и 4 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного хранилища составляет 64 ГБ с возможностью расширения с помощью карты microSD (до 2 ТБ).

LG Q70 оснащен тройной камерой заднего вида, выровненной по горизонтали - с 32-мегапиксельным задним датчиком с диафрагмой f / 1,8, 13-мегапиксельным датчиком с широкоугольным объективом 120 градусов и 5-мегапиксельным третьим датчиком также. Впереди у телефона есть 16-мегапиксельная камера.

LG Q70 комплектуется аккумулятором емкостью 4000 мАч, варианты подключения включают Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth v5.0, NFC и порт USB Type-C. Размеры телефона - 162,1х76,8х8,3 мм и весит 198 грамм. Есть задний датчик отпечатков пальцев, другие функции телефона включают Hi-Fi Quad DAC, рейтинг MIL-STD-810G, поддержка DTS: X 3D 3D Cinema Sound и имеет специальную кнопку Google Assistant.

Цена LG Q70 примерно 32 600 рупийи. В продажу поступит в Южной Корее 6 сентября. Он указан только в одном варианте с зеркальным черным цветом.