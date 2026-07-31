Телефон Nokia 100 2026 получит батарею на 1020 мАч

Авторитетный информатор smashx_60 опубликовал качественное изображение и раскрыл характеристики кнопочного телефона Nokia 100 (2026), релиз которого ожидается в ближайшее время. Итак, аппарат получит 1,8-дюймовый LCD-экран, одноядерный процессор Unisoc SC6531E с тактовой частотой 208 МГц, предустановленную операционную систему S30+, основную VGA-камеру, слот для карты памяти microSD вместимостью до 32 ГБ, аккумулятор ёмкостью 1020 мАч, порт Micro-USB для зарядки, поддержку сетей 2G GSM (900/1800 МГц), поддержку беспроводной связи Bluetooth 4.2, FM-радио, 3,5-мм аудиогнездо наушников, фонарик, игру Snake, защиту от влаги и пыли в соответствии со степенью IP54, а также черную, голубую и фиолетовую расцветки корпуса.