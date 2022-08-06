Телефон Nokia 110 4G (2022) оценен в 20 евро

Сетевые источники сообщают о выходе кнопочного телефона Nokia 110 4G (2022), который, среди прочего, получил модем с поддержкой сотовой связи четвертого поколения LTE. Новинка характеризуется классической буквенно-цифровой клавиатурой, цветным экраном, камерой разрешением 0,3 Мп, фонариком, FM-тюнером, 3,5-мм аудиогнездом, МР3-плеером, простыми играми (в том числе культовая «Змейка»), слотом для карты microSD вместимостью до 32 ГБ, батареей ёмкостью 1000 мАч, временем автономной работы до месяца при экономном использовании, слотами для двух SIM-карт, черной, синей и золотисто-розовой расцветами. Цена телефона составляет 20 евро.