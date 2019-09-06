Телефон Nokia 110 оценен в 20 долларов

Компания HMD Global представила в рамках выставки IFA 2019 кнопочный телефон Nokia 110, который является улучшенной версией модели Nokia 105. Новинка оснащается 1,7-дюймовым дисплеем с разрешением 160:120 пикселей, аккумулятором ёмкостью 800 мАч, который продержится до 14 часов в режиме разговора, MP3-плеером, FM-радио, камерой и предустановленными игры, вроде легендарной «Змейки». Телефон выйдет в России в октябре этого года в синей, черной и розовой расцветках. Цена Nokia 110 составляет 20 долларов.