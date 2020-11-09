Телефон Nokia 8000 4G показали на фото

В сети появилось изображение смартфона Nokia 8000 4G, который лишь отдаленно будет похож на модель 2007 года Nokia 8800 Arte. Из особенностей можно отметить разве что закругленные боковые кромки, а вот клавиатура под сдвигающейся крышкой из оригинальной модели в новинку не перекочевала.

Телефону прочат операционную систему KaiOS, один или два слота для SIM-карт, батарею на 1500 мАч, 2,8-дюймовый дисплей, одноядерный чипсет, 4 МБ оперативной и 512 МБ флеш-памяти, слот для карт памяти microSD до 32 ГБ, корпус массой 104,7 г и размерами 53:131,4:13,7 мм, поддержку LTE, GSM/WCDMA, Bluetooth 4.0, GPS, ГЛОНАСС и порт Micro-USB, а также корпус с размерами 56,5:132,2:12,3 мм и массой 110 г.
Комментарии и отзывы Nokia 8000 4G
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