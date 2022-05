Телефон Nothing 1 будет иметь прозрачную заднюю панель и беспроводную зарядку

Nothing — это компания, основанная Карлом Пейем, который работая в OnePlus, стал пионером обширной тизерной кампании нового продукта. Неудивительно, что грядущий телефон Nothing 1 получит собственную расширенную тизерную кампанию. Сегодня стало известно что, телефон Nothing (1) будет иметь прозрачную заднюю панель. Об этом сегодня рассказали Пей и Том Ховард, глава отдела дизайна Nothing. Ховард говорит, что они действительно «хотели вынести наизнанку», что по понятным причинам создало некоторые препятствия, поскольку в смартфоне более 400 компонентов.

Кроме того, команда Nothing хотела выделить те компоненты, которые по их мнению, действительно интересно подчеркнуть. Это такие вещи, как камера и беспроводная зарядная катушка. Пей говорит, что Nothing хочет иметь свой собственный, очень узнаваемый, культовый язык дизайна с самого начала, чтобы, когда вы смотрите на все его продукты, вы могли сразу увидеть связное видение. Одним из уникальных преимуществ компании будет внутренняя красота и сложность электроники. Корпус телефона Nothing (1) будет изготовлен из переработанного алюминия, чтобы уменьшить первоначальный углеродный след.