Телефон против блогера: кто получит миллион рублей?

Смартфон POVA 2 оснащен батареей на 7000 мАч. Интересно, что можно успеть сделать за это время и как долго смартфон сможет поддерживать вас во всех активностях? Это мы сможем проверить на стриме: насколько хватит аккумулятора нового монстра игр и развлечений POVA 2! Участниками стрима станут известные геймеры, HiTech-блогеры, косплееры и не только! Каждый день среди зрителей будут разыгрываться 5 телефонов POVA 2, множество подарков от спонсоров и коды в игру Free Fire. Последних будет разыграно более 15 000 штук! Бренд TECNO не забыл и про фанатов анимэ и спортивных болельщиков. Танцевальный челлендж в сети TikTok стартует с участием популярных блогеров непосредственно в прямом эфире.
Garena Free Fire станет официальным партнером мероприятия, и каждый день смартфоны POVA 2 будут испытывать на прочность игрой Free Fire. Cамый известный Free Fire игрок в российском YouTube, блогер ZABKA, а также популярный геймер Windy станут специальными гостями стрима.