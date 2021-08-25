Телефон против блогера: кто получит миллион рублей?

В честь недавнего выхода на российский рынок смартфона POVA 2 компания TECNO начинает «Бесконечный стрим», который будет продолжаться, пока не закончится заряд батареи нового флагмана! Приходите на соревнование года, где в выносливости сразится обычный человек и смартфон POVA 2. На время стрима в лофт, где будут проходить съемки, заселится один из блогеров, и если он сможет прожить в нем дольше, чем продержится батарея смартфона, то получит приз от бренда TECNO — 1 миллион рублей. При этом участник может закончить акцию в любой момент, отказавшись от приза: достаточно просто выйти из лофта.   

Смартфон POVA 2 оснащен батареей на 7000 мАч. Интересно, что можно успеть сделать за это время и как долго смартфон сможет поддерживать вас во всех активностях? Это мы сможем проверить на стриме: насколько хватит аккумулятора нового монстра игр и развлечений POVA 2! Участниками стрима станут известные геймеры, HiTech-блогеры, косплееры и не только! Каждый день среди зрителей будут разыгрываться 5 телефонов POVA 2, множество подарков от спонсоров и коды в игру Free Fire. Последних будет разыграно более 15 000 штук! Бренд TECNO не забыл и про фанатов анимэ и спортивных болельщиков. Танцевальный челлендж в сети TikTok стартует с участием популярных блогеров непосредственно в прямом эфире.  

Garena Free Fire станет официальным партнером мероприятия, и каждый день смартфоны POVA 2 будут испытывать на прочность игрой Free Fire. Cамый известный Free Fire игрок в российском YouTube, блогер ZABKA, а также популярный геймер Windy станут специальными гостями стрима.   

Дата мероприятия

Стрим начнется 30 августа и будет идти каждый день с 10:00 до 22:00 в группе TECNO Россия в ВК. Вступайте в группу, следите за долгожителем POVA 2 и выигрывайте призы!
Комментарии и отзывы TECNO POVA 2
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