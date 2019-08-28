Телефоны Nokia переходят на адаптивную батарею: HMD Global

2019-08-28, Автор - Adelia; Продукт - Nokia ; [16]
Компания Nokia показала, что постепенно начала переносить телефоны, которые обновлялись до Android Pie с предыдущих версий Android, на Adaptive Battery, и теперь коммутатор готов для всех устройств. Компания также добавила, что телефоны Nokia, которые выпускаются с Android 9 Pie из коробки, не включают в себя более старую технологию компании по экономии заряда батареи, называемую Evenwell.

«Адаптивная батарея использует глубокое обучение для понимания схем использования и определения приоритетов батареи и является более интеллектуальным подходом, основанным на искусственном интеллекте», - пишет HMD Global на своем веб-сайте сообщества.

Когда устройства с Android N или Android O изначально были обновлены до Android 9 Pie, компания начала постепенно отключать Evenwell, внимательно отслеживая отзывы конечных пользователей. А теперь они полностью отключили Evenwell от устаревших устройств.

Такие решения, как Evenwell, давно подвергаются критике за то, что они слишком увлечены закрытием фоновых процессов, что нарушает ключевые функции сторонних производителей, чтобы сэкономить заряд батареи. Поскольку технология производства батарей не улучшается такими же темпами, как у других компонентов смартфонов, производители смартфонов иногда выбирают радикальные меры, чтобы дать владельцам смартфонов больше времени автономной работы.


Комментарии и отзывы Nokia
Батарея емкостью 6000 мАч в Samsung Gala...
Батарея емкостью 6000 мАч в Samsung GalaВ Samsung Galaxy M30s установлена ​​тройная задняя камера, выровненная по вертикали и расположенная в ве...
Бета-версия iOS 13.1 ...
Бета-версия iOS 13.1 Компания из Купертино перешла на бета-тестирование iOS 13.1, поскольку она уже подготовила iOS 13 к выпус...
Google Pixel 4...
Google Pixel 4В сети появились изображения Pixel 4 со знакомым квадратным модулем камеры телефона. Они дают четкий обзо...
Живые фотографии Google Pixel 4 ...
Живые фотографии Google Pixel 4 В сети появились живые фотографии, показывающие переднюю и заднюю часть Google Pixel 4. Смартфон работает...
SpaceX Starhopper совершил успешный поле...
SpaceX Starhopper совершил успешный полеИлон Маск сообщил об успешном тестировании проекта SpaceX Starhopper, который позволит путешествовать по ...
be quiet! Shadow Wings 2 выглядит очень ...
be quiet! Shadow Wings 2 выглядит очень Официально анонсирован новый вентилятор для компьютерного корпуса под названием be quiet! Shadow Wings 2,...
Thermalright Macho Rev.C EU с тихим вент...
Thermalright Macho Rev.C EU с тихим вентОфициально представлена система воздушного охлаждения Thermalright Macho Rev.C EU, которая получила более...
Обзор Gamdias ULISSES MF1. Надежное игро...
Обзор Gamdias ULISSES MF1. Надежное игроСегодня мы детально изучим флагманское кресло в линейке компании Gamdias, изготовленное из высококачестве...


Обзор Gamdias ULISSES MF1. Надежное игровое кресло до 200 кг и рост до 200 смОбзор Gamdias ULISSES MF1. Надежное игровое кресло до 200 кг и рост до 200 см
Обзор Corsair IronClaw RGB Wireless. Игровая мышка с 2 вариантами беспроводного подключенияОбзор Corsair IronClaw RGB Wireless. Игровая мышка с 2 вариантами беспроводного подключения
Обзор ADATA Ultimate SU630 480GB (ASU630SS-480GQ-R). Тведотельный диск с 3D QLC и 3-летней гарантиейОбзор ADATA Ultimate SU630 480GB (ASU630SS-480GQ-R). Тведотельный диск с 3D QLC и 3-летней гарантией
Обзор Candy CDI 3DS633 D. Встраиваемая посудомоечная машина с NFCОбзор Candy CDI 3DS633 D. Встраиваемая посудомоечная машина с NFC
Обзор Acer ASPIRE 3 (A315-41G). Лучший ноутбук для учебы и работы?Обзор Acer ASPIRE 3 (A315-41G). Лучший ноутбук для учебы и работы?
Обзор Warlocks 2: God Slayers. Пиксельна...
Обзор Warlocks 2: God Slayers. ПиксельнаИногда на глаза попадаются весьма неплохие игры, которые вроде и не обладают серьезным бюджетом, но в цел...
Предварительный обзор ASUS ZenBook Flip ...
Предварительный обзор ASUS ZenBook Flip Современные ноутбуки в большинстве своем выходят на процессорах Intel и показывают нам неплохую производи...
Предварительный обзор Philips PicoPix Ma...
Предварительный обзор Philips PicoPix MaЕсли вы давно мечтали о проекторе, который можно спокойно уместить в своем рюкзаке или даже просто носить...
Обзор Control. Весьма достойный релиз...
Обзор Control. Весьма достойный релизВ релиз отправилась Control — достаточно достойная игра с увлекательным сюжетом, необычным геймплеем и пр...
Предварительный обзор Dell Latitude 5300...
Предварительный обзор Dell Latitude 5300Сегодня мы поговорим о достаточно интересном ноутбуке, который выглядит круто, у него весьма привлекатель...
Обзор Road to Guangdong. Шикарная график...
Обзор Road to Guangdong. Шикарная графикДанная игра очень понравилась аудитории и многие восточные стримеры провели в ней десятки часов своего св...
Предварительный обзор Jonsbo A4. Компакт...
Предварительный обзор Jonsbo A4. КомпактСегодня речь пойдет о достаточно компактном варианте корпуса, который позволит вам не переживать о том, ч...
Обзор Alien Escape. Пиксельная красота...
Обзор Alien Escape. Пиксельная красотаПрежде чем начинать данный обзор, давайте обсудим одну важную деталь — данная игра весит всего 48 мегабай...
Samsung Electronics открыла своей стенд ...
Samsung Electronics открыла своей стенд Компания Samsung Electronics торжественно открыла своей стенд на чемпионате WorldSkills Kazan 2019 на тер...
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus FI2...
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus FI2Геймерские мониторы это всегда очень непонятная тема для обсуждения — стоят дорого, не дают ничего нового...
Обзор Emberlight. Почти как Герои меча и...
Обзор Emberlight. Почти как Герои меча иДовольно часто на глаза попадаются интересные игры, которые после определенного времени рекомендовал друг...
Предварительный обзор Alienware Aurora. ...
Предварительный обзор Alienware Aurora. В последнее время крупные производители все больше стали выпускать готовых компьютеров. Это удобно в том ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor