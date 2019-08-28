Телефоны Nokia переходят на адаптивную батарею: HMD Global

Компания Nokia показала, что постепенно начала переносить телефоны, которые обновлялись до Android Pie с предыдущих версий Android, на Adaptive Battery, и теперь коммутатор готов для всех устройств. Компания также добавила, что телефоны Nokia, которые выпускаются с Android 9 Pie из коробки, не включают в себя более старую технологию компании по экономии заряда батареи, называемую Evenwell.

«Адаптивная батарея использует глубокое обучение для понимания схем использования и определения приоритетов батареи и является более интеллектуальным подходом, основанным на искусственном интеллекте», - пишет HMD Global на своем веб-сайте сообщества.

Когда устройства с Android N или Android O изначально были обновлены до Android 9 Pie, компания начала постепенно отключать Evenwell, внимательно отслеживая отзывы конечных пользователей. А теперь они полностью отключили Evenwell от устаревших устройств.

Такие решения, как Evenwell, давно подвергаются критике за то, что они слишком увлечены закрытием фоновых процессов, что нарушает ключевые функции сторонних производителей, чтобы сэкономить заряд батареи. Поскольку технология производства батарей не улучшается такими же темпами, как у других компонентов смартфонов, производители смартфонов иногда выбирают радикальные меры, чтобы дать владельцам смартфонов больше времени автономной работы.