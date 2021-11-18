Телефоны с новым чипом Snapdragon будут иметь быструю зарядку до 150 Вт

Qualcomm представит новый флагманский чипсет 30 ноября и по некоторым данным, он будет называться Snapdragon 8 Gen 1. Leakster Digital Chat Station заявил на своей странице в Weibo, что некоторые телефоны с новым SoC смогут иметь быструю зарядку на 150 Вт.

Xiaomi и Motorola имеют в портфеле устройства с впечатляюще высокой скоростью зарядки и флагманскими процессорами Snapdragons. Mi 10 Ultra был выпущен еще в середине 2020 года с мощностью 120 Вт, а Legion 2 Pro поддерживает 90 Вт . Оба производителя представят свои флагманы к концу 2021 года, а это означает, что они не будут предлагать новые более высокие тарифы на зарядку. Утечка утверждает, что Qualcomm обеспечит поддержку скоростей до 150 Вт во второй партии чипов, которая будет поставлена ​​в конце 2021 года, поэтому она будет питать устройства, выпущенные в первом квартале 2022 года. Это позволит смартфонам заряжать свои аккумуляторы всего за 10 минут. Текущий стандарт, используемый компанией из Сан-Диего, называется Quick Charge 5 и обеспечивает скорость зарядки от 0 до 50% за 5 минут с помощью так называемой технологии «Dual Charge». Он включает в себя 12 отдельных защит по напряжению, току и температуре для обеспечения безупречной работы, ожидается, что новый стандарт в Snapdragon 8 Gen 1 будет немного улучшен, чтобы обеспечить заявленную мощность 150 Вт.
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