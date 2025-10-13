Телевизор Hisense 116U75QG оценен в 15 тысяч долларов

Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров моделями U75QG и 100UX, которые работают под управлением Google TV. Первая получила 116-дюймовую VA-матрицу с подсветкой Mini LED Pro, технологиями Wide Color Gamut и Quantum Dot Color, поддержкой Anti-Reflection, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Vision IQ и HLG, 90% кадровой частотой 165 Гц и 288 Гц в игровом режиме, покрытием цветовой палитры DCI-P3 и сертификацией Pantone Validated, поддержку IMAX Enhanced и Filmmaker Mode, поддержку AMD FreeSync Premium Pro, чип Hi-View AI Engine Pro на базе процессора MediaTek Pentonic 800, четыре интерфейса HDMI 2.1, разъемы USB 2.0 и USB 3.0, порты LAN, адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6 (802.11ax)
Модель Hisense 100UX характеризуется технологией RGB Mini LED с более точной цветопередачей и высокой пиковой яркостью (до 8000 нит), 100% покрытием цветовой палитры BT.2020, частотой обновления 165 Гц, поддержкой Dolby Vision IQ, HDR10+ и Filmmaker Mode, а также платформой Hi-View AI Engine X. Телевизоры оценены в 15 и 12 тысяч долларов соответственно.