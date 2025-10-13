Телевизор Hisense 116U75QG оценен в 15 тысяч долларов

Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров моделями U75QG и 100UX, которые работают под управлением Google TV. Первая получила 116-дюймовую VA-матрицу с подсветкой Mini LED Pro, технологиями Wide Color Gamut и Quantum Dot Color, поддержкой Anti-Reflection, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Vision IQ и HLG, 90% кадровой частотой 165 Гц и 288 Гц в игровом режиме, покрытием цветовой палитры DCI-P3 и сертификацией Pantone Validated, поддержку IMAX Enhanced и Filmmaker Mode, поддержку AMD FreeSync Premium Pro, чип Hi-View AI Engine Pro на базе процессора MediaTek Pentonic 800, четыре интерфейса HDMI 2.1, разъемы USB 2.0 и USB 3.0, порты LAN, адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6 (802.11ax)

Модель Hisense 100UX характеризуется технологией RGB Mini LED с более точной цветопередачей и высокой пиковой яркостью (до 8000 нит), 100% покрытием цветовой палитры BT.2020, частотой обновления 165 Гц, поддержкой Dolby Vision IQ, HDR10+ и Filmmaker Mode, а также платформой Hi-View AI Engine X. Телевизоры оценены в 15 и 12 тысяч долларов соответственно.
Представлен флагманский RGB-Mini LED телевизор Hisense E8S P…
Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров флагманской моделью E8S Pro, которая получила матрицу …
Представлены телевизоры Skyworth A7F Pro…
Компания Skyworth пополнила ассортимент телевизоров серией A7F Pro, в которую вошли модели с диагональю 6…
98-дюймовый телевизор Huawei Mate TV Pro оценен в $4345…
Компания HUAWEI выпустила на китайский рынок телевизоры серий Mate TV и Mate TV Pro. Первая представлена …
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED 65": базовая модель стал…
QLED — отличная технология, которая позволяет получить более приятную картинку, которая хоть и уступает O…
100-дюймовый телевизор Haier M96 оценили в $4530…
Компания Haier пополнила ассортимент телевизоров сериями M92 и M96, в которые вошли модели с диагональю …
Лазерный проектор Epson Lifestudio Grand EH-LS670 оценили в …
Компания Epson объявила о выпуске ультракороткофокусного лазерного проектора Lifestudio Grand EH-LS670, к…
Представлены телевизоры TCL Q9M RGB Mini LED…
Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров серией Q9M RGB Mini LED, в которую вошли модели с диагонал…
ТВ-приставка Xiaomi TV Box S 3rd Gen вышла в Европе…
Компания Xiaomi выпустила на европейский рынок телевизионную приставку TV Box S (3rd Gen), работающую под…
Заявка на премиум. Обзор Яндекс ТВ Станции 2-го поколения на 65Заявка на премиум. Обзор Яндекс ТВ Станции 2-го поколения на 65"
Игровой телевизор с диагональю 100 дюймов. Обзор Toshiba 100Z670NEИгровой телевизор с диагональю 100 дюймов. Обзор Toshiba 100Z670NE
Обзор ТВ-приставки Смотрёшка SB-316Обзор ТВ-приставки Смотрёшка SB-316
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED 65Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED 65": базовая модель стала ещё лучше
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдноОбзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдно
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor