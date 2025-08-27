Телевизор Hisense UX ULED оценен от 11400 долларов

Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров серией UX ULED, в которую вошли модели с диагональю от 100 до 116 дюймов. Новинки характеризуются панелями RGB Mini-LED с тысячами зон локального затемнения, пиковой яркостью 8000 нит, чипом обработки изображений H7 с нейронным процессором 2-TOPS и ИИ-чипом Hi-View AI Engine X для коррекции изображения, поддержкой 3D Colour Master PRO с сертификацией Pantone, поддержкой стандартов HDR10+, Dolby Vision IQ и IMAX Enhanced, игровым режимом с кадровой частотой 165 Гц и VRR, поддержкой синхронизации FreeSync Premium Pro, игровой панелью, предустановленной операционной системой VIDAA Smart OS с поддержкой 28 языков, акустической системой формата 6.2.2 CineStage X Surround с динамиками верхнего уровня и сабвуфером, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, тремя портами HDMI 2.1 (HDMI-3 eARC), USB 3.0 и USB 2.0, портом Ethernet, ATSC 3.0, разъемом USB Type-C Display Port и пультом дистанционного управлением USB-C с подсветкой и поддержкой питания от солнечной батареи. Цена младшей модели составляет 11400 долларов.