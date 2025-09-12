Телевизор Huawei Vision Smart Screen 5 Pro оценен в 915 долларов

Компания Huawei выпустила в китайскую продажу телевизоры серии Vision Smart Screen 5 Pro, в которую вошли модели с диагональю 65, 75 и 85 дюймов соответственно. Новинки характеризуются панелями Super MiniLED с разрешением 3840:2160 точек, кадровой частотой 288 Гц в игровом режиме, 95% покрытием цветовой палитры DCI-P3, пиковой яркостью 1100 нит, предустановленной операционной системой HarmonyOS 4.3, четырёхъядерным чипом A73, 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ встроенной памяти, 130-Вт акустикой с двумя 20-Вт твитерами, двумя 20-Вт широкополосными динамикаи и 50-Вт сабвуфером, 8-Мп, тремя интерфейсами HDMI 2.1, портами USB 3.0, USB 2.0 и S/PDIF, сетевым портом, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.2 и Wi-Fi, поддержкой голосового помощника и пультом дистанционного управления Lingxi. Телевизоры оценены в эквивалент 915, 1195 и 1545 долларов соответственно.