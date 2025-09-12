Телевизор Huawei Vision Smart Screen 5 Pro оценен в 915 долларов

Компания Huawei выпустила в китайскую продажу телевизоры серии Vision Smart Screen 5 Pro, в которую вошли модели с диагональю 65, 75 и 85 дюймов соответственно. Новинки характеризуются панелями Super MiniLED с разрешением 3840:2160 точек, кадровой частотой 288 Гц в игровом режиме, 95% покрытием цветовой палитры DCI-P3, пиковой яркостью 1100 нит, предустановленной операционной системой HarmonyOS 4.3, четырёхъядерным чипом A73, 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ встроенной памяти, 130-Вт акустикой с двумя 20-Вт твитерами, двумя 20-Вт широкополосными динамикаи и 50-Вт сабвуфером, 8-Мп, тремя интерфейсами HDMI 2.1, портами USB 3.0, USB 2.0 и S/PDIF, сетевым портом, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.2 и Wi-Fi, поддержкой голосового помощника и пультом дистанционного управления Lingxi. Телевизоры оценены в эквивалент 915, 1195 и 1545 долларов соответственно.

Представлен ультракороткофокусный проектор LG CineBeam S…
Компания LG пополнила ассортимент ультракороткофокусных мини-проекторов моделью CineBeam S (PU615U), кото…
Представлен телевизор Thomson Masterclass Series Mini-LED Go…
Компания Thomson пополнила ассортимент телевизоров серией Masterclass Series Mini-LED Google TV 2025 Edit…
Обзор ТВ-приставки Смотрёшка SB-316…
Телевизоры сейчас не ограничиваются только выводом эфирной сетки телевизионных каналов, на первый план вы…
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED 65": базовая модель стал…
QLED — отличная технология, которая позволяет получить более приятную картинку, которая хоть и уступает O…
Представлен 4K-проектор Dangbei MP1 Max…
Компания Dangbei пополнила ассортимент проекторов моделью MP1 Max, которая может похвастаться разрешением…
Представлен лазерный проектор Hisense Smart Laser Cinema PT1…
Компания Hisense представила в России ультракороткофокусный лазерный проектор Smart Laser Cinema PT1, цен…
Представлены телевизоры AKAI PowerView…
Компания AKAI пополнила ассортимент телевизоров серией PowerView, в которую вошли модели с диагональю 32,…
115-дюймовый телевизор Samsung Micro RGB оценен в $32450…
Компания Samsung пополнила ассортимент телевизоров 115-дюймовой моделью Micro RGB, которая может похваста…
Заявка на премиум. Обзор Яндекс ТВ Станции 2-го поколения на 65Заявка на премиум. Обзор Яндекс ТВ Станции 2-го поколения на 65"
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED 65Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED 65": базовая модель стала ещё лучше
Обзор ТВ-приставки Смотрёшка SB-316Обзор ТВ-приставки Смотрёшка SB-316
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдноОбзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдно
Игровой телевизор с диагональю 100 дюймов. Обзор Toshiba 100Z670NEИгровой телевизор с диагональю 100 дюймов. Обзор Toshiba 100Z670NE
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor