Телевизор Kodak Matrix QLED TV 2025 Edition оценили в $215

Компания Kodak выпустила на индийский рынок телевизоры серии Matrix QLED TV 2025 Edition, в которую вошли модели с диагональю 43, 50, 55 и 65 дюймов. Новинки характеризуются матрицами QLED с разрешением 4K, пиковой яркостью 550 нит, поддержкой HDR10+ и WCG, воспроизведением более 1 миллиарда цветовых оттенков, поддержкой технологий Dolby Atmos, Dolby Digital Plus и DTS TruSurround, звуковой системой мощностью 50 Вт в младших моделях и 60 Вт в 65-дюймовом варианте, чипом AiPQ и графическим ускорителем Mali-G52, 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флеш-памяти, тремя интерфейсами HDMI, двумя портами USB, оптическим аудиовыходом, адаптерами Bluetooth 5.0 и Wi-Fi, металлическим корпусом и предустановленной операционной системой Google TV. Телевизоры оценен в эквивалент 215, 275, 315 и 435 долларов соответственно.