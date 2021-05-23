Телевизор OnePlus TV 40Y1 получит 1 ГБ ОЗУ

Сетевые источники поделились подробностями о недорогом умном телевизоре OnePlus TV 40Y1, официальный релиз которого состоится в Индии уже послезавтра. Итак, новинка получит 40-дюймовую IPS-панель с разрешением Full HD, 93-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3, стереодинамики общей мощностью 20 Вт, поддержку Dolby Audio, предустановленную операционную систему Android TV 9.0, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ флеш-памяти, модули Wi-Fi и Bluetooth 5.0, два интерфейса HDMI и два порта USB 2.0, поддержку помощника Amazon Alexa и пульт с функцией голосовым управлением. Ориентировочная цена телевизора пока не сообщается.