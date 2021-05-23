Телевизор OnePlus TV 40Y1 получит 1 ГБ ОЗУ

Сетевые источники поделились подробностями о недорогом умном телевизоре OnePlus TV 40Y1, официальный релиз которого состоится в Индии уже послезавтра. Итак, новинка получит 40-дюймовую IPS-панель с разрешением Full HD, 93-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3, стереодинамики общей мощностью 20 Вт, поддержку Dolby Audio, предустановленную операционную систему Android TV 9.0, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ флеш-памяти, модули Wi-Fi и Bluetooth 5.0, два интерфейса HDMI и два порта USB 2.0, поддержку помощника Amazon Alexa и пульт с функцией голосовым управлением. Ориентировочная цена телевизора пока не сообщается.

Комментарии и отзывы OnePlus TV 40Y1
Xiaomi Mi 11 провалил тест DxOMark...
Недавно лаборатория DxOMark назвала Xiaomi Mi 11 Ultra лучшим камерофоном в своем рейтинге, а сегодня опу...
Смартфон Moto G50 получит 90-Гц дисплей ...
Китайский регулятор TENAA поделился характеристиками и дизайном смартфона Moto G50, который еще не был п...
Смартфон Redmi K40 бьет рекорды продаж...
Руководитель Xiaomi и Redmi Лу Вейбинг заявил о том, что смартфоны серии Redmi K40 вызвали небывалый ажио...
Розовый iPhone 12s Pro показали на ренде...
В сети появились изображения смартфона iPhone 12s Pro, который на этот раз предстает в розовой расцветке....
Realme выпустила наушники Buds Air 2 Neo...
Компания Realme выпустила дешевую версию беспроводных наушников Realme Buds Air 2. Дешевая версия получил...
Oppo Reno6 Pro засветился в магазине ...
На сайте китайского онлайн-магазина JD.com обнаружились сведения о смартфонах Oppo Reno6 Pro и Reno6 Pro+...
Представлен 27-дюймовый монитор MSI MAG ...
Компания MSI добавила в свой ассортимент игровых мониторов еще одну модель серии MAG - MAG272CQP. ...
Nubia Z30 Pro показали на официальном ре...
В этот четверг серия смартфонов Nubia Z, о которой многие пользователи уже успели забыть, вернется с запу...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor