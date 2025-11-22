Телевизор Sharp Aquos MiniLED JP7000 оценили в 700 евро

Компания Sharp пополнила ассортимент телевизоров серией Aquos MiniLED JP7000, в которую вошли модели с диагональю 50, 55, 65 и 75 дюймов. Новинка характеризуется 4K UHD-панелями с технологиями QLED и Mini-LED, кадровой частотой обновления 60 Гц, поддержкой Dolby Vision и HDR10, звуковой системой с сертификацией Harman/Kardon и поддержкой Dolby Atmos, интерфейсами HDMI 2.1 с eARC и USB, адаптерами двухдиапазонного Wi-Fi и Bluetooth, а также предустановленной операционной системы Google TV. Телевизоры станут доступны для покупки на европейской рынке уже в этом месяце по цене от 700 евро.

Обзор Signyean S3 Ultra. Фристайл - проектор с высокой яркос…
Современные проекторы нашли свое применение не только в профессиональном сегменте. Они могут заменить тел…
Телевизор Xiaomi TV S Pro 98 Mini LED 2026 оценен в $2245…
Компания Xiaomi объявила о выпуске флагманского телевизора TV S Pro 98 Mini LED 2026, который основан на …
Телевизор Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 оценили в 65 тысяч р…
В российскую продажу поступили телевизоры серии Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026, сообщает дистрибьют…
Телевизор Hisense UX ULED оценен от 11400 долларов…
Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров серией UX ULED, в которую вошли модели с диагональю от…
Представлен проектор BenQ TK705STi на Google TV…
Компания BenQ пополнила ассортимент домашних проекторов моделью BenQ TK705i и BenQ TK705Sti, каждый из ко…
100-дюймовый телевизор Haier M96 оценили в $4530…
Компания Haier пополнила ассортимент телевизоров сериями M92 и M96, в которые вошли модели с диагональю …
Представлен флагманский RGB-Mini LED телевизор Hisense E8S P…
Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров флагманской моделью E8S Pro, которая получила матрицу …
98-дюймовый телевизор Huawei Mate TV Pro оценен в $4345…
Компания HUAWEI выпустила на китайский рынок телевизоры серий Mate TV и Mate TV Pro. Первая представлена …
Обзор Signyean S3 Ultra. Фристайл - проектор с высокой яркостью для домашнего кинотеатраОбзор Signyean S3 Ultra. Фристайл - проектор с высокой яркостью для домашнего кинотеатра
Обзор ТВ-приставки Смотрёшка SB-316Обзор ТВ-приставки Смотрёшка SB-316
Игровой телевизор с диагональю 100 дюймов. Обзор Toshiba 100Z670NEИгровой телевизор с диагональю 100 дюймов. Обзор Toshiba 100Z670NE
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдноОбзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдно
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED 65Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED 65": базовая модель стала ещё лучше
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor