Телевизор Sharp Aquos MiniLED JP7000 оценили в 700 евро

Компания Sharp пополнила ассортимент телевизоров серией Aquos MiniLED JP7000, в которую вошли модели с диагональю 50, 55, 65 и 75 дюймов. Новинка характеризуется 4K UHD-панелями с технологиями QLED и Mini-LED, кадровой частотой обновления 60 Гц, поддержкой Dolby Vision и HDR10, звуковой системой с сертификацией Harman/Kardon и поддержкой Dolby Atmos, интерфейсами HDMI 2.1 с eARC и USB, адаптерами двухдиапазонного Wi-Fi и Bluetooth, а также предустановленной операционной системы Google TV. Телевизоры станут доступны для покупки на европейской рынке уже в этом месяце по цене от 700 евро.