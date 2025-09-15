Телевизор TCL Q10M Ultra оценили в 14 тысяч долларов

Компания TCL представила серию RGB Mini LED-телевизоров Q10M Ultra, в которую вошли модели с диагональю 85, 98 и 115 дюймов. Новинки характеризуются 100% охватом цветовой палитры BT.2020, технологией разделения RGB Vientiane, оптическим ядром RGB и системой управления цветом с 120-битной точностью, панелью Super Butterfly Wing Huayao, пиковой яркостью XDR 9000 нит, премиальной акустикой от BANG & OLUFSEN, ультратонким корпусом, системой управления Spirit Control System 3.0 с поддержкой ИИ Fuxi AI, пультом дистанционного управления с подсвечивающимися кнопками, процессором MediaTek 9655+, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6 и четырьмя портами HDMI 2.1. Телевизоры будут стоить на китайском рынке эквивалент 3935, 7025 и 14045 долларов соответственно.