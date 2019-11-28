Телевизор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition оценен в 500 долларов

Компания Xiaomi представила смарт-телевизор 2 Mi TV 4X (55) 2020 Edition, который появится в продаже 2 декабря по цене 500 долларов. Новинка характеризуется 55-дюймовым дисплеем с разрешением 3840:2160 пикселей, временем отклика 6,5 мс, углом обзора в 178 градусов по горизонтали, поддержкой HDR 10, четырехъядерным процессором Amlogic и графикой Mali-450 MP3, 2 ГБ оперативной и 8 ГБ флеш-памяти, двумя 10-ватнными стереофоническими динамиками, поддержкой DTS Audio и Dolby Audio, тремя интерфейсами HDMI, двумя портами USB, Ethernet-контроллером, а также модулями Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц и 5 ГГц) и Bluetooth 4.2. В качестве операционной системы здесь используется Android TV 9.0 с оболочкой PatchWall 2.0.