Телевизор Xiaomi Mi TV Q1 75" на квантовых точках представлен в России

Xiaomi презентовала новейший телевизор Mi TV Q1 75". Телевизор основан на QLED-панели с использованием квантовых точек наноразмера, которые позволяют значительно расширить цветовую гамму и улучшить качество изображения, делая его ярче и реалистичнее. Дисплей на квантовых точках охватывает 100% цветовой гаммы NTSC, благодаря чему, телевизор передает богатую палитру насыщенных оттенков и живых оттенков.

Mi TV Q1 75" имеет безрамочный дизайн, позволяя пользователю сосредоточиться на изображении и поражая безграничным обзором с настоящим эффектом погружения. Xiaomi Mi TV Q1 75" поддерживает технологии Dolby Vision и HDR10+. Кроме того, новинка оснащена премиальными стереодинамиками с поддержкой Dolby Audio обеспечивая полное погружение.

В Mi TV Q1 75" установлена ОС Android TV 10 с оболочкой Xiaomi PatchWall, которая объединяет содержимое разных приложений, сортируя его по категориям. Телевизор Mi TV Q1 поддерживает технологии Miracast и Chromecast для прямой трансляции с мобильного устройства, планшета или ноутбука на телевизор.

Mi TV Q1 75’’ появится в продаже в августе этого года по цене 149 990 рублей и будет доступен на Mi.com, в Официальных розничных магазинах Xiaomi и в торговой сети DNS. Покупатели телевизора получат в подарок полугодовую подписку на онлайн-кинотеатр IVI.