Телевизор Xiaomi TV S Pro 98 Mini LED 2026 оценили в $2250 долларов

Компания Xiaomi объявила о выпуске телевизора Xiaomi TV S Pro 98 Mini LED 2026, который получил 98-дюймовую панель Mini LED с разрешением 4K. Новинка также характеризуется 3864 зонами подсветки, кадровой частотой 165 Гц с разгоном до 330 Гц, поддержкой VRR, сертификацией FreeSync Premium Pro, датчиками освещённости и цветовой температуры, пиковой яркостью 5700 нит, многослойной оптической плёнкой против бликов и отражений, независимым процессором для обработки изображения XM9000, тремя интерфейсами HDMI 2.1, портами USB 3.0 и 2.0, AV-входом, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6 и предустановленной программной оболочкой HyperOS 3. Цена телевизора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 2250 долларов.