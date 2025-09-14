Телевизор Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 оценен в $1475

Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров серией Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026, в которую вошли модели с диагональю 65, 75 и 85 дюймов. Новинки характеризуется панелями с подсветкой Mini LED с 1792, 2304 и 2880 зонами подсветки, разрешением 4K, кадровой частотой от 165 Гц до 330 Гц, пиковой яркостью 5200 нит, фирменной технологией защиты зрения Qingshan Eye Protection, независимым процессором для улучшения изображения Xiaomi TV XM9000, предустановленной фирменной программной оболочкой HyperOS 3 и акустической системой формата 2.1.2. Телевизоры уже можно предзаказать в Китае по эквивалентной цене в 915, 1150 и 1475 долларов соответственно.