Телевизоры Hisense E7N, E7N Pro, U7N и U8N выпустили в России

Компания Hisense представила в России телевизоры серий Hisense E7N, E7N Pro, U7N и U8N. Линейки Hisense E7N и E7N Pro оснащаются панелями с технологией QLED. Первая вышла в диагоналях 43, 50, 55, 58, 65, 75 и 85 дюймов, а вторая в 55, 65, 75, 85 и 100 дюймов. Серия Hisense U7N представлена VA-матрицами c технологией Mini-LED PRO в размерах 55, 65, 75 и 85 дюймов. Серия Hisense U8N отличается диагоналями 65 и 75 дюймов. Все модели имеют разрешение 4K и частоту обновления 144 Гц, кроме серии Hisense E7N, которая получила панели с кадровой частотой 60 Гц. Также телевизоры объединяет наличие технологии Quantum Dot и предустановленной операционной системы VIDAA U7.