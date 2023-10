Телевизоры Philips The One 8808/8848 и OLED 808/708 вышли в России

Компания Philips выпустила в России телевизоры The One 8808/8848 и OLED 808/708, которые уже доступны для покупки у крупнейших ритейлеров. Серия OLED 708 характеризуется 4K-экранами с диагональю 48 и 55 дюймов, а OLED 808 – панелями на 55 и 65 дюймов с яркостью до 1000 нит. Новинки также характеризуются чипами P5 седьмого поколения, подсветкой Ambilight, технологиями Ambient Intelligence V2, интерфейсом HDMI 2.1 с поддержкой Dolby Vision 4K 120 Гц и VRR от 40 до 120 Гц в 4K, поддержкой технологий FreeSync Premium и G-SYNC, а также звуковой системой мощностью 70 Вт. Модели Philips The One 8808 и 8848 получили 120-Гц WCG-дисплеи на 50, 55, 65 и 75 дюймов, предустановленную ОС Google TV и подсветку Ambilight