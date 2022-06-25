Телевизоры Sony X95EK представлены в Китае

Компания Sony представила новый телевизор Sony X95EK, оснащенный 4K Mini LED экраном, камерой Bravia и новым пультом дистанционного управления. На данный момент, телевизор доступен для предзаказа в Китае. Цена 65-дюймовой модели составляет 2540 долларов, 75-дюймового телевизора — 3730 долларов. Старшая модель с диагональю 85 дюймов будет стоить 4780 долларов. Телевизоры Sony X95EK предлагают разрешение экрана составляет 3840 x 2160 пикселей с поддержкой частоты 120 Гц. На борту имеется 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти. Мощность звуковой системы с двумя сабвуферами составляет 48 Вт.

Новые продукты в линейке Bravia XR оснащены усовершенствованным когнитивным чипом XR в сочетании с новыми технологиями управления звуком и видео Sony, такими как XR Dynamic Backlight System Master Edition и XR Terri MAX. Эти технологии позволяют отображать картинку и звук высочайшего класса. Встроенная камера Bravia предоставляет различные способы взаимодействия и сценарии использования для телевизоров. Он также поддерживает голосовое управление AI, видеозвонки на большом экране телевизора и другие дополнительные функции.
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