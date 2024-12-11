Теперь можно отправлять файлы с Windows на iPhone

Сегодня появилась информация о том, что компания Microsoft начала тестирование новых функций приложения Phone Link для пользователей iPhone. Участники программы Windows Insider теперь могут попробовать новый способ обмена файлами между iPhone и ПК, что делает процесс ближе к тому, как это работает с устройствами на Android. Например, в последнем обновлении приложения Phone Link было добавлено новое окно настройки, которое позволяет включить функцию обмена файлами между iPhone и ПК. Функция работает через штатные функции iOS — вы можете отправить файл в приложение Link to Windows, а затем выбрать устройство Windows для обмена. На ПК с Windows можно отправлять файлы на iPhone, щелкнув по файлу правой кнопкой мыши, выбрав пункт «Поделиться» и затем «Мой телефон».

И хотя компания Microsoft постепенно улучшает приложение Phone Link для пользователей iOS и Android, версия для iOS остаётся слегка ограниченной из-за ограничений операционной системы Apple. В прошлом году Microsoft добавила возможность отправки и получения сообщений через iMessage в приложении Phone Link, но поддерживается только обмен сообщениями с отдельными контактами, а не с группами контактов, например. Кроме того, приложение Phone Link пока не позволяет зеркалировать приложения с iPhone на ПК, как это возможно с Android-устройствами. Также для отправки сообщений через iMessage приложение должно быть открытым, так как Microsoft использует обходное решение на базе Bluetooth и системных уведомлений для работы с iMessage.