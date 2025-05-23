Теперь приложения от Samsung можно поставить на любой Windows-компьютер

Тем не менее, список доступных программ довольно широк. В учётной записи разработчика Samsung в Microsoft Store можно найти Notes, Cloud, Gallery, Screen Recorder, Galaxy Buds, Bixby, Samsung Studio, а также Phone. Это открывает доступ к экосистеме Samsung пользователям самых разных устройств, а не только фирменной техники компании. И в определённых сценариях это действительно может быть полезной фишкой, особенно если пользователю нужно взаимодействовать с фирменными наушниками производителя. Да и это не очень требовательный софт, так что он будет прекрасно работать даже на достаточно слабых компьютерах. Интересно, почему производитель в целом столько времени держал их недоступными для систем на базе Windows — это огромная аудитория пользователей.